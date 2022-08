Scontro frontale tra auto a Muravera, un morto e un ferito - Sardegna

Un morto e un ferito. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri notte a Muravera.

Ha perso la vita Giorgio Burrai, 61 anni, nato a Torino e residente a San Vito, giardiniere, mentre è rimasto ferito un 59enne attualmente ricoverato all'ospedale di Muravera, non in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 23, lungo la vecchia statale 125, in località San Giovanni. La Volkswagen Golf condotta dalla vittima stava percorrendo la statale quando arrivata all'altezza del chilometro 60,200, per cause non ancora accertate, è andata a schiantarsi frontalmente con la Panda con alla guida il 58enne. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri di Muravera e della Compagnia di San Vito. Purtroppo nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per Giorgio Burrai non c'è stato nulla da fare. Il conducente della Panda è stato trasportato in ospedale. Le due auto sono state sequestrate.



Fonte: Ansa Sardegna