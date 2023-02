Scontro frontale sulla 387 a Selargius, tre feriti - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 02 FEB - Incidente stradale con tre feriti sulla Statale 387: sul posto le ambulanze del 118 che hanno traportato le persone coinvolte in ospedale.

Due auto, una Ford Fusion e una Peugeot 208, si sono scontrate frontalmente poco prima delle 17 all'altezza del km 9. Due persone sono state estratte dalle lamiere dagli operatori dei Vigili del Fuoco e poi affidate al personale sanitario inviato con la ambulanze. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico.

Sul posto la Polizia Locale di Selargius per gli accertamenti e i rilievi di legge. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della strada. (ANSA).



