Sette persone coinvolte nell'incidente, 4 sono ragazzi che tornavano dalla discoteca, il conducente è risultato positivo all'alcoltest con valori di molto superiori al limite consentito

GUSPINI. Scontro frontale fra due auto questa mattina sulla strada statale 126, al bivio per Pabillonis. Fra le sette persone coinvolte, quattro quelle ferite, di cui solo una in condizioni serie ma al momento non in pericolo di vita. Sono stati portati dal 118 all’ospedale di San Gavino. Il conducente di una delle auto è risultato di gran lunga positivo all’alcol test a cui lo hanno sottoposto i carabinieri. Lo scontro è avvenuto alle 7, probabilmente per una mancata precedenza da parte di uno dei due veicoli, un Toyota Pikup e una Punto. Sulla utilitaria, in direzione di Guspini, viaggiavano quattro ragazzi guspinesi di ritorno da una discoteca dell’Oristanese. Il giovanissimo conducente, finito in ospedale assieme ai tre amici, aveva in corpo qualche bicchiere di troppo e sarà pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Villacidro e della stazione di Guspini hanno effettuato i rilievi per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle due auto e della sede stradale.(l.on)