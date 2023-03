Scontro frontale lungo la strada per Arborea: grave una donna, soccorsa con l’elicottero – Foto

Arborea

In ospedale anche un’altra donna

Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 8, lungo la strada provinciale 49 per Arborea, all’altezza del chilometro 13 prima dell’idrovora. Una delle due è stata soccorsa con l’elicottero del servizio Areus 118 e trasferita d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Secondo quanto accertato si sono scontrate frontalmente una Ford ed una Mini, guidate dalle due donne.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del servizio 118 della Sea, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Oristano.

Le due ferite sono state estratte con fatica dalle lamiere delle auto dai vigili del fuoco.

Una è stata trasferita in ambulanza all’ospedale San Martino di Oristano. La seconda, come detto, in codice rosso è stata trasferita con l’elisoccorso a Cagliari.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare cause e responsabilità.

Tra le ipotesi un’invasione di corsia causata da una delle due auto che ha sbandato.

Scontro frontale lungo la strada per Arborea: donna gravemente ferita

Nei giorni scorsi le strade della bonifica sono state teatro di un altro grave incidente, che ha visto coinvolte una Fiat 600 e un suv Bmw all’altezza dell’incrocio tra la strada 6 e la Provinciale 69. Soccorsi i due conducenti, un uomo di Arborea di 76 anni e un ventiquattrenne di Terralba, ricoverato poi in codice rosso.

Venerdì, 3 marzo 2023

