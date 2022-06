Gli altri feriti, sono invece stati portati all’ospedale San Francesco di Nuoro. Uno è in prognosi riservata. A provocare lo scontro sarebbe stata un’invasione di corsia in un tratto di strada pericoloso perché privo di visibilità a causa delle curve a gomito.

Sei feriti, due in condizioni molto gravi, in uno scontro frontale fra Orosei e cala Liberotto, sulla statale 125. Due auto si sono scontrate all’altezza di una grossa curva, la prima di una serie che comincia proprio all’uscita del paese. Una ragazza di 19 anni ha riportato un trauma cranico e i medici del 118, intervenuti con i vigili del fuoco, hanno ritenuto più prudente il trasporto con l’elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail