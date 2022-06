ORTACESUS. Quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 2 nella notte tra domenica e lunedì lungo la statale 547 alla periferia del centro abitato di Ortacesus in direzione di Senorbì. Tre delle persone rimaste ferite viaggiavano a bordo di una Bmw serie 1 e una sulla Opel Corsa. Per cause ancora in via di accertamento le auto si sono frontalmente scontrate. Tutti e quattro sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo delle due auto dai quali sono stati estratti dai vigili del fuoco del distaccamento di Mandas.

I feriti, dopo essere stati stabilizzati dalle equipe di “Mike 65” e “Mike 80”, le medicalizzate del 118 di Senorbi e San Gavino, e dell’ambulanza di base “Alpha 55” della cooperativa sociale Emergency Sardegna di Senorbì, sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali Brotzu di Cagliari, Nostra Signora di Bonaria di San Gavino e Policlinico di Monserrato. I medici si sono riservati la prognosi al termine degli accertamenti in corso. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Dolianova coordinati dal capitano Luca Delle Vedove.