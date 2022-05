Scontro frontale auto-moto sulla statale 125: 24enne morto sul colpo

MARACALAGONIS. Un centauro ventiquattrenne originario della Repubblica Ceca ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23, nella vecchia statale 125, in località "Craxi Lillius" nei pressi del parco acquatico Diverland. Il motociclista all'uscita di una curva, per cause da accertare, ha perso il controllo della moto che si è schiantata con un'auto che procedeva in direzione opposta. Il centauro è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo effettuati dal personale del 118. Sul posto hanno operato i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Quartu e della stazione di Maracalagonis. Gian Carlo Bulla)

Fonte: La Nuova Sardegna