Scontro frontale: ancora un motociclista ferito in un incidente stradale

Gadoni

Trasportato in ospedale

Scontro frontale tra un’automobile e una moto: nell’incidente stradale ad avere la peggio è stato un motociclista trasportato in ospedale in un’ambulanza.

L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 13, lungo la provinciale 8, in prossimità di Gadoni.

Il motociclista, di origine milanese, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con la sua moto con una Ford C Max che sopraggiungeva in senso opposto.

L’uomo è finito a terra. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono e il personale del servizio medico dell’Areus.

Il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Sorgono.

Nelle ultime settimane diversi gli incidenti sulle strade sarde che hanno coinvolto motociclisti in sella alle loro moto, alcuni di questi turisti in vacanza nell’isola.

-segue-

Giovedì, 22 giugno 2023