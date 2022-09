Scontro fra tre auto nel Cagliaritano, un morto e 5 feriti - Sardegna

Un morto e cinque feriti. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la statale 387 all'altezza di Selargius, nell'hinterland di Cagliari. Ha perso la vita Massimo Marongiu, 67 anni di Cagliari che viaggiava a bordo di una Hyundai. Ferite due ragazze di 23 anni e una 25enne che si trovavano su una Ford C Max e, infine, un 24enne e un 40enne che viaggiavano su una Audi A3.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio per Selargius.

Per cause non ancora accertate si sono scontrate la Hyundai e la Audi A3. A causa del violento impatto la Hyundai è poi finita sulla Ford con a bordo le ragazze. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il conducente della Hyundai è morto sul colpo. Gli altri cinque feriti sono stati trasportati nei vari ospedali, le loro condizioni non sono gravi.



Fonte: Ansa Sardegna