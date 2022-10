Scontro fra quattro auto a Nuoro, muore una 47enne - Sardegna

Una donna di 47 anni, originaria di Fonni, è morta questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 389 Nuoro-Lanusei, a due chilometri dal capoluogo barbaricino.

La donna era al volante di un'auto che è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un'altra auto. Successivamente sono sopraggiunti altri due mezzi, tutti coinvolti nell'incidente.

La donna è stata subito soccorsa dal 118, ma è deceduta all'ospedale San Francesco di Nuoro tra le braccia dei soccorritori.

Nello scontro sono rimaste ferite altre tre persone, tutte ricoverate all'ospedale barbaricino.

All'altezza del km 2 della Ss 389 la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni dall'Anas.

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Nuoro, i Carabinieri e la Polizia Stradale che hanno effettuando i rilievi per accertare la dinamica e le responsabilità dell'incidente.

Fonte: Ansa Sardegna