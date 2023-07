Scontro fra due auto per una mancata precedenza: tre persone ferite

Simaxis

L’incidente nel pomeriggio

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio. A causa di una mancata precedenza si sono scontrate all’incrocio tra via Cervi e via Nenni due utilitarie, una Golf e un’Astra.

A bordo della Golf viaggiavano un uomo e una donna, mentre a bordo dell’Opel Astra si trovava un ragazzo. Tutti e tre sono stati affidati alle cure del personale del soccorso sanitario giunto sul posto con due ambulanze. A quanto si è appreso le loro condizioni non sono state giudicate gravi.

I carabinieri di Simaxis hanno effettuato i rilievi e il soccorso stradale ha provveduto alla rimozione delle auto che hanno riportato danni.