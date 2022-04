MARACALAGONIS. Un pensionato ottantasettenne di Maracalagonis, ex emigrato, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina 20 aprile nella circonvallazione del paese del Basso Campidano. La vittima conduceva un’auto che per cause ancora in via di accertamento si è scontrata con un’altra auto. Il pensionato sarebbe morto sul colpo. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo effettuati dal personale del 118. Anche il conducente dell’altra auto è rimasto ferito ed è stato trasportato al policlinico di Monserrato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Quartu che coadiuvati dai colleghi della stazione di Maracalagonis hanno effettuato i rilievi di legge.