Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi in via della Pineta, all’intersezione con via Milano. Per cause ancora in fase di accertamento, un autobus della linea 3 che in quel momento era in transito in via della Pineta si è scontrato con una Fiat 500. Il conducente della Fiat 500, un ragazzo cagliaritano di 31 anni, è stato soccorso da personale del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco.

