Scontro fra auto a Sant'Antonio di Santadi: gravi due coppie di coniugi

I feriti sono stati portati all'ospedale di Oristano

Una Renault Clio, con a bordo una coppia di Pabillonis (il marito 61enne e la moglie 52enne) ed una Peugeot 208, con dentro marito 56enne e la moglie 54enne, si sono scontrate frontalmente in una tratto di rettilineo. In quel momento stava piovendo e nella strada erano presenti delle pozzanghere d'acqua.

ARBUS. Quattro feriti nella tarda mattinata di oggi 6 dicembre sulla strada provinciale 65 per Sant’Antonio di Santadi nello sconforto fra due auto, occupate entrambe da coppie di coniugi. Le loro condizioni sono gravi, ma nessuno correrebbe pericolo di vita. L’incidente è accaduto poco prima delle 13 per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Arbus.

Fonte: La Nuova Sardegna

