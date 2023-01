Antonio Serra, 23 anni compiuti da pochi mesi, di Sassari. È lui la vittima del terribile incidente avvenuto al bivio per Uri sulla provinciale Sassari-Ittiri: Serra era al volante della sua Citroen quando si è scontrato frontalmente con un Suv guidato da un uomo. A bordo anche la moglie e il loro figlioletto, un neonato: tutti e tre sono rimasti solo feriti leggermente e non si trovano in pericolo di vita. Il 23enne, invece, è morto sul colpo a bordo della sua utilitaria. I vigili del fuoco e i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In azione anche i carabinieri di Ittiri, con la supervisione dei colleghi di Alghero: la causa dell’incidente, a prima vista, in una strada tutt’altro che larga, sarebbe un’invasione di corsia. Bisognerà attendere le ulteriori indagini e verifiche per capire se a compiere l’errore fatale sia stato Antonio Serra o l’uomo alla guida del Suv.

L'articolo Scontro fatale Citroen-Suv al bivio per Uri, muore sul colpo a 23 anni Antonio Serra proviene da Casteddu On line.