Scontro auto-bus, donna estratta da lamiere dai vigili fuoco - Sardegna

Incidente stradale questa mattina alle porte di Olbia. Un'auto e un bus di linea si sono scontrati frontalmente, per cause ancora da accertare, sulla circonvallazione nord in direzione San Teodoro attorno alle 7.

L'auto è andata quasi completamente distrutta nella parte anteriore, mentre il mezzo pesante ha registrato danni sulla parte anteriore sinistra con lo scoppio di uno pneumatico. Ad avere la peggio gli occupanti dell'auto, dalle cui lamiere i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, hanno estratto la conducente.

La donna è stata poi affidata alle cure del personale del 118.

Per i rilievi sono giunti sul posto anche i Carabinieri di Olbia.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna