Scontri con i tifosi della Fiorentina fuori dallo stadio, 30 ultras del Cagliari rischiano il Daspo

Trenta tifosi del Cagliari, arrivati a Firenze con un bus privato e che hanno dato vita a tafferugli e scontri in centro città con i tifosi viola rischiano il Daspo. Stando alle indagini svolte dalle forze dell’ordine, avrebbero deciso di abbandonare il percorso predeterminato e, arrivati a poca distanza dal Franchi, hanno incrociato una ventina di tifosi viola e sono iniziati i tafferugli. Sono spuntate fuori anche delle spranghe e dei fumogeni. La polizia, come riporta l’Ansa, ha isolato il gruppo dei tifosi del Cagliari e li sta identificando: rischiano denuncia e Daspo. Durante gli scontri un poliziotto della digos di Cagliari che segue le tifoserie in trasferta sarebbe stato colpito ed è finito a terra: non ha riportato, fortunatamente, nessun danno, ed ha continuato a svolgere il servizio di controllo.