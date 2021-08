Sconto Tari in bolletta da settembre per i residenti a Marrubiu

Marrubiu Il sindaco Santucciu: “Un segnale importante in questo momento di crisi” Sgravi Tari in arrivo a settembre per i nuclei familiari con un basso Isee residenti a Marrubiu. Nell’ultimo Consiglio comunale, con i nove voti favorevoli della maggioranza, sono passate alcune agevolazioni in bolletta per i cittadini residenti nel centro del Terralbese. La bolletta Tari riferita alle categorie domestiche sarà più leggera per coloro che hanno un Isee pari o inferiore a quello governativo del Reddito di cittadinanza. Stamane sul sito del Comune di Marrubiu verrà pubblicato l’avviso con l’apposito modulo da compilare per lo sgravio della bolletta che riguarda la raccolta differenziata. La scadenza delle domande per l’alleggerimento Tari dovrà essere compilata e consegnata all’ufficio protocollo entro mercoledì 11 agosto. Novità e sgravi anche per le utenze non domestiche, le aziende e le attività commerciali rimaste chiuse durante le restrizioni volute dal governo, in linea con quanto già fatto da questa amministrazione nel 2020. “Ci siamo adoperati, grazie al fondo di solidarietà alimentare e al decreto ristori, per venire incontro alle categorie svantaggiate ma soprattutto alle aziende e alle attività commerciali”, dice il sindaco Andrea Santucciu. “Si tratta di attività che hanno subito pesantemente le conseguenze della pandemia da Covid-19”, continua il sindaco, “e ancora purtroppo ne soffrono. La decurtazione nelle bollette Tari per le aziende chiuse obbligatoriamente o che hanno subito restrizioni, come lo scorso anno, avverrà automaticamente, all’insegna della semplificazione e della sburocratizzazione, così difficile da ottenere in Italia”.

Andrea Santucciu

“È un segnale che è giusto dare in questo momento di crisi”, dichiara Santucciu, “e che vuole essere assolutamente di ripartenza con un Pil che deve galoppare con forza”. Nella seduta precedente erano state fissate le scadenze per il pagamento delle bollette Tari, con la prima rata il 27 settembre, che farà il paio con l’unica, la seconda, la terza e la quarta rata, rispettivamente il 27 ottobre, il 27 novembre e il 30 dicembre. “Inoltre”, prosegue il sindaco di Marrubiu, “queste riduzioni sono in linea con la politica di non alzare le tasse che ha sempre contraddistinto la nostra amministrazione, grazie al lavoro congiunto di tutta la maggioranza e del consigliere con delega ai tributi Fabrizio Pala. Queste scelte hanno portato a non mettere la Tasi, rinunciando a fondi di bilancio per non gravare sulle tasche dei cittadini e delle famiglie e a tenere l’Irpef fermo alla sua istituzione, avvenuta il 27 febbraio del lontano 2002, oramai quasi vent’anni or sono”. “Ciò”, conclude Santucciu, “fa il paio con l’aiuto economico dato alle imprese lo scorso anno, per cui ci sono state alcune difficoltà nel chiudere i bilanci in questo 2021, ma che hanno potuto dare un po’ di sollievo e respiro alle aziende e ai lavoratori così colpiti durante questa maledetta pandemia”. Lunedì, 2 agosto 2021

Fonte: Link Oristano