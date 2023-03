Scontava in casa una condanna per spaccio, ma aveva cocaina e quasi 18.000 euro

Cagliari

Un uomo in carcere dopo la perquisizione della polizia

Stava scontando ai domiciliari una condanna per spaccio di stupefacenti, ma a casa sua la polizia ha trovato e sequestrato 90 grammi di cocaina, in parte già confezionata, custodita in un cassetto della camera da letto, due bilancini di precisione e 17.855 euro in contanti.

Per questa ragione un uomo di 41 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Cagliari e portato in carcere a Uta.

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile lo tenevano sotto controllo. Nella serata di ieri i poliziotti hanno perquisito l’abitazione e i sospetti hanno trovato conferma.

I fatti accertati dagli investigatori saranno sottoposti alla valutazione del giudice per le indagini preliminari, che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida.

Venerdì, 3 marzo 2023

