Scontava a casa una condanna per spaccio ma nascondeva in bagno cocaina, marijuana e hashish

Cagliari

La polizia ha trovato la droga in una bomboletta spray modificata

Scontava agli arresti domiciliari una condanna per spaccio di droga, ma a quanto pare aveva deciso di non interrompere l’attività: gli agenti della Squadra mobile di Cagliari, durante un controllo, gli ha trovato in casa 20 grammi di eroina e 10 grammi di marijuana e hashish, in parte già divisi in dosi.

Gli stupefacenti erano nascosti in bagno, dentro una bomboletta spray modificata: il fondo si poteva svitare.

Trovati e sequestrati durante la perquisizione anche 900 euro in contanti.

L’uomo (32 anni) è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per spaccio di droga e poi riportato a casa in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.

Sabato, 10 giugno 2023