Sconfigge il tumore e torna in ospedale in sella al suo cavallo: la grinta di Annalisa Sanna

Ha cavalcato da casa sua sino al Santissima Annunziata, scortata da Babbo Natale, per testimoniare che da un carcinoma si può guarire e che il cancro può essere sconfitto. Annalisa Sanna, sassarese, ha vinto la sua battaglia cinque anni fa e ha voluto omaggiare, in sella alla sua cavalla Macrusa, i medici del reparto di Oncologia e, in parallelo, dare un messaggio di speranza a tutte le pazienti che si apprestano a trascorrere le feste in reparto. L’evento speciale è stato organizzato insieme all’associazione ippica Il Monello e alla onlus Mariangela Pinna