Scomparsa la gattina Nuvoletta a Quartucciu, sos a Radio Zampetta sarda

SCOMPARSA NUVOLETTA A QUARTUCCIU; SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA Tigrata femmina, sterilizzata è scomparsa 8 giorni fa a Quartucciu nei pressi della chiesa San Pietro Pascasio. Segnalate qualsiasi avvistamento al 3804351072 Grazie.

