SANLURI. Un personal computer dedicato alla raccolta di scommesse online utilizzato senza le previste autorizzazioni, è stato sequestrato dai funzionari dell’Agenzia delle dogane di Cagliari-Oristano in un bar di Sanluri. Dopo un breve appostamento, i funzionari hanno potuto riscontrare che l’esercente provvedeva a inserire sul PC un insieme di eventi sportivi su indicazione di un avventore, il quale subito dopo corrispondeva la somma in denaro. Presentatisi al titolare del bar, gli hanno contestato il reato di intermediazione illecita e hanno provveduto al sequestro del dispositivo informatico e delle ricevute di scommesse rinvenute nel locale.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna

