Scippo, ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito: 30enne denunciato a Samassi.

A conclusione di un’attività investigativa svolta dopo una querela per furto, i carabinieri di Samassi hanno denunciato per furto aggravato con strappo, ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, un trentenne, vecchia conoscenza dei militari. Gli accertamenti sono stati svolti attraverso testimonianze, analisi di videosorveglianze pubbliche e private ed individuazioni fotografiche. Sono emersi chiari indizi di colpevolezza nei confronti del denunciato in ordine al furto con strappo, avvenuto due giorni prima, e della ricettazione di una bicicletta utilizzata per commettere il furto che è risultata rubata ad un 85enne del luogo. Dopo il furto la persona denunciata ha anche utilizzato la carta bancomat rinvenuta nella borsa della vittima, una settantenne del luogo, unitamente al codice PIN, per compiere due prelievi presso lo sportello ATM del Banco di Sardegna di corso Repubblica, per complessivi 1.000 euro. Naturalmente è stato ripreso dalle telecamere.