Temperature roventi sin dalla prima mattina e fino alla notte, afa, sole e nessuna speranza che la pioggia porti un po’ di sollievo soprattutto alle campagne. Col caldo torrido che sta investendo la Sardegna, aumenta molto il rischio incendi, in questo momento è a rischio soprattutto la zona sud dell’isola. I consigli anti colpo di calore sono sempre gli stessi e vanno scrupolosamente seguiti per evitare spiacevoli conseguenze: non uscire nelle ore più calde, bere molto, mangiare molta frutta e verdura, schermare le finestre, proteggere soprattutto anziani e bambini.

Scipione picchia duro, già per la terza volta, a estate non ancora iniziata, con un’ondata di calore che si preannuncia peggiore addirittura delle precedenti.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail