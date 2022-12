Schianto violento in autostrada, muore dopo il ricovero un camionista sardo di 51 anni

È morto dopo alcune ore di agonia e una disperata operazione chirurgica Marco Cassano, 51enne di Sassari ma residente a Castelfidardo. Era uno dei due camionisti rimasti coinvolti sull’autostrada A14, in provincia di Ascoli Piceno. Lo schianto era avvenuto tra il suo furgone e un altro pesante. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, l’uomo era cosciente ma sotto choc. Portato via in codice rosso, è stato operato d’urgenza nell’ospedale Madonna del Soccorso ma ogni tentativo per strapparlo alla morte, alla fine, è risultato vano . L’altro morto è Sergio Mazzagufo.