Schianto tra un tir e un’auto sulla A50, morto il camionista

Tragedia questa notte sulla A50, tangenziale ovest di Milano, e ancora sangue, purtroppo, sulle strade. Un’auto con a bordo due uomini di 51 e 55 si è schiantata contro un Tir. Per il conducente del mezzo pesante non c’è stato nulla da fare e a quanto riportato sarebbe morto sul colpo, sbalzato fuori dall’abitacolo. Il conducente dell’auto, invece, è stato trasferito all’ospedale San Carlo in codice giallo. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, dei soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno chiuso la zona dell’incidente.