Incidente tra una Smart e un’utilitaria al Poetto di Quartu, sul viale Lungomare. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Smart, finita in una cunetta fuori strada in seguito all’impatto: si tratta di un uomo e di una donna, entrambi rimasti feriti in modo non grave e trasportati dalle ambulanze del 118 al Santissima Trinità e al Policlinico di Monserrato. Il traffico è andato in tilt per quasi un’ora, l’intervento delle forze dell’ordine è stato fondamentale sia per accertare le cause dello schianto sia per far tornare alla normalità la circolazione.

L'articolo Schianto tra due auto al Poetto di Quartu, un uomo e una donna finiscono all’ospedale proviene da Casteddu On line.