È Sebastiano Chessa, 82enne nato a Desulo ma residente a Iglesias, la vittima del terribile schianto frontale tra il suo furgone e un pullman dell’Arst sulla Statale196 tra Villasor e Villacidro. A bordo del pullman, oltre all’autista, c’erano sette passeggeri, tutti illesi. Solo io guidatore è stato ricoverato in ospedale con un trauma toracico: non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri.