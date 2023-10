Incidente con feriti a Cagliari, in via Liguria. Una Bmw e una Lancia Y si sono scontrate, stando ai primissimi riscontri sarebbe stata proprio quest’ultima a colpire la monovolume nera. L’impatto è avvenuto al centro della strada, tra le corsie. Risultato? Traffico nel caos, due ambulanze del 118 sul posto e guidatori che, alla fine, sono stati trasportati in codice giallo al Brotzu e al Santissima Trinità. I danni maggiori sono stati riscontrati sulle due macchine.