Schianto terribile a Senorbì, i vigili del fuoco estraggono una ragazza dall’auto. La donna ha subito una frattura ma non è in pericolo di vita: giornata nera in Trexenta, dopo l’incidente mortale di Ortacesus un altro bruttissimo incidente.

Incidente stradale sulla Statale 128, i Vigili del Fuoco estraggono una donna dall’autovettura La squadra di pronto “9A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mandas, da richiesta di soccorso pervenuta al numero di emergenza 115 è intervenuta alle 6:40 circa di questa mattina sulla SS 128 all’altezza del km 17 per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare una donna (classe 1980) alla guida della propria autovettura ha perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata ribaltandosi. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre la donna dall’autovettura affidandola al personale sanitario inviato con un’ambulanza dal servizio di emergenza del 118 trasportata in ospedale con una lieve frattura ma non non in pericolo di vita. L’intervento si è protratto per alcune ore. Gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, della sede stradale e dell’area. Sul posto la Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

