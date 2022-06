Schianto sulla Provinciale, muore dopo un giorno di agonia: Siniscola piange Bruno Sanna

Siniscola piange Bruno Sanna, il giovane di 25 anni morto dopo un giorno di agonia all’ospedale di Nuoro. Il centauro è rimasto vittima, ieri, di un gravissimo incidente: sulla Provinciale 3, alle porte del paese, si è schiantato con un’auto. Le sue condizioni, sin da subito, sono state giudicate gravissime dai soccorritori del 118. La corsa disperata all’ospedale, purtroppo, non è servita: arrivato in Rianimazione, i medici si sono dovuti arrendere alle troppe ferite riportate in seguito alla caduta, rovinosa, sull’asfalto. Bruno Sanna lavorava nell’officina di famiglia, il padre è infatti un meccanico. In paese tutti hanno pregato sino all’ultimo, sperando in un suo risveglio. Sanna aveva superato una rotatoria ed era in fase di sorpasso quando, all’improvviso, si è scontrato con una Nissan in fase di svolta. Sui social sono tantissimi i commenti di cordoglio per la morte del giovane centauro. Piero Paolo Ruiu, amministratore del gruppo Facebook dedicato ai siniscolesi, pubblica la foto di una candela listata a lutto e un messaggio molto toccante: “Siniscola e la sua gente si stringe al dolore della famiglia Sanna per la prematura scomparsa del loro figlio Bruno. Rip, Bruno, che il cielo ti abbia in gloria”.