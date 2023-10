Schianto sulla Nuoro-Lanusei, dopo 13 giorni di agonia muore la direttrice di Badu 'e Carros Patrizia Incollu

È morta Patrizia Incollu, la direttrice del carcere di Badu ‘e Carros ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco da tredici giorni, cioè dal drammatico schianto auto-furgone avvenuto sulla Statale 389, la Nuoro-Lanusei. In quel maledetto pomeriggio del 19 ottobre è morto sul colpo il sovrintendente Peppino Fois, 53 anni, di Illorai. I due stavano rientrando a Nuoro dopo una giornata di lavoro passata nel carcere San Daniele di Lanusei. A bordo di una Skoda, si sono scontrati violentemente contro un camion all’altezza del distributore di Janna ‘e ferru, a Mamoiada. L’impatto è stato devastante e per Fois i soccorsi si sono rivelati inutili. Per Patrizia Incollu, invece, 57 anni, le speranze di strapparla alla morte si sono affievolite giorno dopo giorno. Una delle figure più note nel mondo sardo delle prigioni e delle case circondariali (oltre a Badu ‘e Carros aveva gestito anche la colonia penale di Mamone) si è spenta dopo non essere mai uscita dal coma, con i medici che hanno tentato di fare l’impossibile per rianimarla.

Lacrime e choc sia tra i suoi colleghi sia nel mondo politico. Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, la piange pubblicamente, con tanto di post su Facebook: “È con grande tristezza che apprendiamo la notizia della perdita di Patrizia Incollu. La dottoresa Incollu era molto più di una direttrice di un istituto penitenziario, era una figura eccezionale che ha dedicato la sua vita al servizio della giustizia e al benessere dei detenuti. Siamo vicini al suo compagno, alla famiglia ed alla amministrazione penitenziaria tutta in questo momento di grande dolore. La città di Nuoro è unita nel cordoglio e nel ricordo di una persona straordinaria”.