L'incidente è avvenuto nel tratto che conduce a Porto Corallo

VILLAPUTZU. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16,30 nella provinciale 99, la strada che si dirama dalla vecchia Orientale Sarda e conduce a Porto Corallo. I feriti viaggiavano a bordo di una Mazda Bt 50 e di una Fiat 500 che per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo dell’auto dal quale è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di San Vito. Dopo essere stato stabilizzato dall’equipe di “Mike 60” la medicalizzata del 118 del distretto del Sarrabus Gerrei, è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso ma non in pericolo di vita all’ospedale Brotzu di Cagliari. I medici si sono riservati la prognosi al termine degli accertamenti in corso. Gli altri due feriti sono stati trasportati in codice giallo al policlinico di Monserrato. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Villaputzu coadiuvati dai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito. (Gian Carlo Bulla)