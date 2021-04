Schianto in moto a Monserrato, lacrime per Nicola Serra: muore un ragazzo di 21 anni, città sotto choc. Nicola Serra, ventunenne di Monserrato, è la vittima dell’incidente stradale avvenuto in pieno centro cittadino in via Crasso, strada a senso unico: attorno alle 19 di oggi, a bordo di un ciclomotore Honda di sua proprietà, ha perso il controllo del mezzo andando a rovinare a una velocità verosimilmente notevole contro una Renault Clio parcheggiata a bordo strada. Benché indossasse il casco l’impatto è stato mortale.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo degli operatori del 118. I rilievi del sinistro mortale e tutti gli adempimenti necessari in queste situazioni sono in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Monserrato, immediatamente intervenuti sul posto. I familiari sono stati informati di quanto avvenuto e si sono precipitati in via Crasso. Una tragedia terribile in una strada, via Crasso, dove da tempo i residenti protestano per l’alta velocità dei mezzi che la percorrono e chiedono interventi all’amministrazione comunale.

