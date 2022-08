Un incidente a catena dove alla fine, solo per miracolo, non si registrano feriti. Lo schianto avvenuto nel pomeriggio nella galleria della nuova 125 a Solanas ha coinvolto quattro veicoli: tutto è partito da un’auto impazzita che, per cause ancora da accertare, ha centrato l’autocisterna di un autospurgo, un campione un camper. L’impatto è stato molto forte, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del presidio estivo di Solanas: i pompieri, dopo aver appurato che non ci fossero feriti, hanno messo in sicurezza l’area e tutti i veicoli coinvolti, anche il camper. Proprio a bordo di quest’ultimo è stata trovata una bombola di Gpl, rimasta fortunatamente intatta. Alla fine, solo molta paura per guidatori e passeggeri e vari danni alle quattro vetture rimaste coinvolte nel tamponamento.

