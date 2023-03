Schianto frontale fra due auto, due donne in codice rosso: sono gravissime

Terribile incidente stradale questa mattina ad Arborea, sulla provinciale 49, con due donne finite in ospedale, una 26enne che era alla guida di una Ford Fiesta e una 41enne che, alla guida di una Mini Cooper per cause da accertare, ha invaso la corsia opposta provocando lo scontro frontale. Nel violento impatto le due donne sono rimaste gravemente ferite. La più giovane è stata trasportata con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari, la 41enne, invece, è stata ricoverata al San Martino di Oristano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano e i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi.

Una delle due donne è stata portata con l’elisoccorso al Brotzu ed è in condizioni disperate