Schianto fatale a Ozieri, perde la vita un 37enne di Tempio: addio a Fabio Cuccu. Il giovane è morto in seguito alle ferite riportate nell’incidente di due giorni fa, quando con la sua moto si era scontrato violentemente contro un muretto. Due giorni di agonia in ospedale, poi il suo cuore ha cessato di battere. L’incidente era avvenuto sulla statale 389, in territorio di Ozieri. Il ragazzo abitava e lavorava in Corsica. A nulla sono valsi purtroppo i tentativi di salvarlo operati dai medici del Santissima Annunziata di Sassari.