Pauroso incidente sulla Provinciale 1 a Torregrande, nell’Oristanese. Un 20enne di Simaxis al volante di una Renault Twingo, dopo aver trascorso una serata in discoteca con altri tre amici, ha invaso la corsia opposta ed è andato a sbattere contro il fianco di un furgone, un Mercedes Sprinter, guidato da un oristanese di 47 anni che, con un’abile sterzata repentina, ha evitato l’impatto frontale, che sicuramente avrebbe prodotto conseguenze molto più gravi. Solo lievi ferite per tutte le persone coinvolte e, quindi, nessun ricovero in ospedale da parte del 118 intervenuto sul posto. Per i rilievi e gli accertamenti del caso sono intervenuti i militari della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di Oristano.

