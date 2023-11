Schianto di Soleminis, l'autista senza patente è in fuga ed è scomparso: sospese le ricerche

Lo schianto. L’amico di 32 anni che muore a fianco. Poi la fuga, disperata, dell’autista 28enne senza patente: ricerche inutili, il guidatore della potente Bmw che finisce dritta contro il guard rail si è volatilizzato. Scomparso. I carabinieri hanno sospeso le ricerche a tarda sera, riprenderanno domani. Ci sono però le testimonianze fondamentali degli altri giovani che viaggiavano sull’auto dove ha perso la vita Daniele Picciau, che abitava in una Dolianova oggi sotto choc. E affermano che alla guida ci sarebbe stato proprio lui, il giovane ricercato e sparito chissà dove nelle campagne del Parteolla. Spaventato, sicuramente sotto choc, il giovane ancora non è tornato a casa nè ha bussato a una caserma. Rischia l’accusa di omicidio stradale e di qualche altro reato, la fuga rende molto più delicata la sua posizione in quanto ovviamente non è stato possibile sottoporlo ad alcun test. Domani è un altro giorno, e forse il giallo si chiarirà. Per ora c’è una domenica notte con un ragazzo in fuga.