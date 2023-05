Schianto contro un albero, muore a 17 anni: suo fratello morì 5 anni fa in un incidente stradale

Aveva 17 anni, e 5 anni fa aveva perso suo fratello in un incidente stradale. Unito a lui in un tragico destino, Giovanni Luca Moschetti è rimasto ucciso nello schianto di un’auto contro un albero a Binetto, in Puglia. Era con gli amici, guidava un 21enne: positivo al test tossicologico, è ora indagato per omicidio stradale. Gli altri tre amici sono rimasti feriti leggermente, per lui – seduto nel sedile anteriore probabilmente senza cintura di sicurezza – non c’è stato scampo, è stato sbalzato fuori ed è morto sul colpo.

Sotto choc la cittadina del Barese, che si è stratta intorno ai genitori del ragazzo, privati di entrambi i figli da un drammatico e crudele destino.