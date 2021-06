Incidente stradale al Poetto, i Vigili del Fuoco intervengono con l’ausilio di un’autogru per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti in via Ippodromo nel lungomare Poetto per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare tre autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro, uno dei veicoli si è ribaltato, tra gli occupanti un ferito trasportato dagli operatori del 118 con codice rosso in ospedale.

Gli operatori della squadra VVF hanno provveduto a mettere in sicurezza le autovetture, con l’ausilio dell’autogrù dei Vigili del Fuoco hanno sollevato il veicolo ribaltato per accedere all’interno disattivare le batterie e metterlo in sicurezza sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti i rilievi di legge e per la gestione della viabilità stradale.

L'articolo Schianto choc al Poetto, tre auto coinvolte: una si ribalta, un ferito in gravi condizioni proviene da Casteddu On line.