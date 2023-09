Bruttissimo incidente a Sestu, al km 9 della 131: auto contro moto, una ragazza in gravi condizioni. La donna, che viaggiava in sella alle due ruote, si è scontrata violentemente contro una vettura ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Sanluri, che ha confermato la dinamica, sulla quale sono in corso ulteriori indagini. La ragazza è stata trasportata in emergenza in ospedale a Cagliari a bordo di un’ambulanza.