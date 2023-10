Schianto auto-furgone in Sardegna, muore il sovrintendente di Badu 'e Carros Peppino Fois: ferita la direttrice Patrizia Incollu

È Peppino Fois, 53 ani, di Illorai, sovrintendente della polizia del carcere Badu ‘e Carros, la vittima dell’incidente sulla strada statale 389 var “Nuoro-Lanusei”. L’auto in cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un furgone che viaggiava in direzione opposta. L’impatto è stato fortissimo e Fois ha perso la vita. Nella macchina insieme a lui c’era Patrizia Incollu, direttrice del penitenziario nuorese dal 2007 al 2013 e ritornata alla guida della struttura dal 2019: ferita, è stata subito consegnata al personale del 118 e trasferita all’ospedale San Francesco di Nuoro. I soccorritori hanno cercato a lungo di rianimare Peppino Fois, sfortunatamente senza successo. La notizia della morte di Fois è rapidamente arrivata nel suo paese natale e tra tutti gli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria. Fois è stata una figura definita da tutti “storica” all’interno del mondo carcerario isolano, ed era conosciuto anche oltremare.

Tra i primi ad esprimere le condoglianze Luca Loi, segretario regionale del Sappe: “A nome mio e dei miei colleghi esprimiamo il nostro cordoglio per questa grave perdita. Peppino Fois è stato un punto di riferimento lavorativo per l’istituto penitenziario di Badu ‘e Carros, è sempre stato disponibile ad ascoltare tutte le problematiche che gli abbiamo sottoposto. Ci stringiamo in questo momento con un pensiero di vicinanza a tutta la sua famiglia e rivolgiamo un pensiero di speranza alla dottoressa Incollu”.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)