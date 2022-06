Schianto a Quartu, una 80enne al volante dell’auto: tra i feriti un anziano e un 92enne

È di tre anziani feriti il bilancio dell’incidente avvenuto sul lungomare di Quartu Sant’Elena. Al volante dell’auto che si è schiantata contro il guard rail c’era una donna di 80 anni, trasportata in codice giallo al Santissima Trinità. Un altro passeggero, ottantenne, è stato portato al Policlinico di Monserrato con un codice verde. Ferito alla testa e portato in codice giallo sempre a Monserrato un nonnino di novantadue anni, seduto accanto alla guidatrice. A causa dell’impatto, per lo sbalzo, è finito contro il parabrezza dell’auto, sbattendo violentemente la testa. Tutti e tre, soccorsi dalle ambulanze della Sos Quartu, non sono comunque in gravi condizioni.