E’ rimasto schiacciato sotto un macchinario pesantissimo, probabilmente un tornio, ed è ricoverato in condizioni disperate al Brotzu di Cagliari dopo essere stato trasportato con l’elisoccorso dell’Areus in codice rosso.

Vittima dell’incidente sul lavoro, nella zona industriale di Macchiareddu in territorio di Uta, un 50enne dipendente della Elasto Meccanica. Ha riportato gravissimi traumi al bacino e in diverse altre parti del corpo. E’ in condizioni molto critiche.