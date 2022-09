Scherma: anche Garozzo in gara a Cagliari per Coppa Europa - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 SET - Manca meno di un mese all'appuntamento con la Coppa Europa per Club di scherma, la Champions League delle pedane, il torneo che per la prima volta, a Cagliari, unirà le squadre campioni nazionali su cinque armi in un'unica località, sabato 8 e domenica 9 ottobre, al PalaPirastu, con l'organizzazione dell'Accademia d'Armi Athos.

E il quadro delle squadre che parteciperanno comincia a definirsi, con le prime certezze che riguardano proprio i team e i grandi campioni italiani che saranno presenti nel capoluogo sardo. Tra loro ci sarà anche il campione olimpico di Rio 2016 e argento a Tokyo 2020 Daniele Garozzo.

Le Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, cercheranno il trofeo in tre specialità, dall'alto dei titoli italiani conquistati nella spada femminile e nel fioretto femminile e subentrando alle rinuncianti Fiamme Gialle nella sciabola femminile. Nella spada femminile, il quartetto della polizia sarà composto da Alberta Santuccio, bronzo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo e argento agli ultimi Europei e ai Mondiali, sempre a squadre, Giulia Rizzi, Gaia Traditi e Alice Clerici. Nel Fioretto femminile, Alice Volpi (tre titoli mondiali, tre europei e un bronzo olimpico in carriera) sarà accompagnata dalle giovani Erica Cipressa, Martina Favaretto (21 anni ancora da compiere e già 1 oro mondiale e 1 europeo a squadre, oltre a un titolo olimpico giovanile) e Giulia Amore.

La sciabola femminile schiererà la due volte campionessa italiana Sofia Ciaraglia con Martina Criscio (un oro mondiale a squadre a Lipsia 2017), Eloisa Passaro e Lucia Stefanello.

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna