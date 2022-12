“Le foto non sono importanti tanto per il pregio e la loro bellezza, quanto per la testimonianza storica che offrono”, ha concluso il presidente Diana.

“C’è inoltre una sezione che riguarda la realizzazione di progetti che hanno caratterizzato il nostro territorio, come quelli legati ai lavori in campagna e di bonifica”, ha continuato Diana. “Particolarmente legata al nostro passato, quella su Marceddì, nella quale sono raccolte le immagini che immortalano le tipiche vacanze dei terralbesi di 50, 60, ma anche 70 anni fa nelle baracche di falasco, che venivano costruite sulle sponde della laguna nel corso dell’estate e duravano al massimo 15 giorni”.

“Ci sono degli antichi scatti con protagoniste famiglie, scolaresche e gruppi di persone, immortalate durante le attività quotidiane, le festività e occasioni più sentite, come per esempio matrimoni e processioni”, ha spiegato il presidente.

La locandina dell'evento

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail