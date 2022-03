Oristano

Primi adeguamenti al decreto pubblicato oggi in Gazzetta

Atteso per domani, in seguito alla pubblicazione odierna in Gazzetta ufficiale, il taglio di 25 centesimi sulle accise e di conseguenza sul prezzo finale del carburante, in alcuni distributori cittadini è stato anticipato a questo pomeriggio.

In un distributore del centro di Oristano il costo del gasolio è calato a 1,694 euro al litro e quello della benzina a 1,774 euro a litro, bel al di sotto della soglia dei 2 euro di costo che sino a stamane ancora si applicava.

Il decreto “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, sarà valido per 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso: quindi per un solo mese.