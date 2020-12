Scelto a maggioranza il logo per la Consulta giovani di Cabras

Elio Pinna è il vincitore del concorso di idee organizzato dalla Consulta Giovani di Cabras per la realizzazione del logo. Ventitré anni, neolaureato al Politecnico di Milano in “Design del prodotto industriale”, Pinna è stato il secondo classificato nella votazione preliminare sui social, con 212 preferenze, ma si è poi aggiudicato il primo posto grazie alla votazione finale dei membri della Consulta, con 6 voti su 10.

“Sono contento che il mio logo sia piaciuto, mi auguro che possa essere un punto a favore della Consulta per distinguersi e farsi conoscere”, dichiara Elio Pinna. “L’idea è partita dal voler mettere in relazione l’aspetto territoriale con le politiche giovanili. Si tratta di un monogramma in cui le due lettere rappresentate in grafica indicano le iniziali dell’organizzazione, Consulta Giovani, mentre l’identità del logo è data dal richiamo a un tratto caratteristico: l’occhio dei celebri Giganti di Mont’e Prama”.

“Finalmente abbiamo un’immagine con cui presentarci”, commenta con soddisfazione il presidente della Consulta, Giuseppe Sanna, all’indomani della votazione. “Al vincitore e agli altri due partecipanti va tutto il nostro riconoscimento. Crediamo fortemente nel ruolo dell’organo che abbiamo costituito e avere un logo che ci identifica e racchiude in sé il legame con il territorio è un punto di partenza che accresce la nostra motivazione”.

Il secondo classificato – con 240 voti sui social e 3 voti della Consulta – è Giancarlo Sanna. Ha realizzato un logo che rappresenta il Gigante di Mont’e Prama su uno sfondo che ricorda il garofano rosso, uno dei simboli della festa di San Salvatore. Al terzo posto – con 97 voti sui social e un voto della Consulta – la proposta di Matteo Piras, che rappresenta uno scorcio di Cabras.

“D’ora in poi la nostra attenzione sarà rivolta alla discussione degli eventi da proporre al paese”, commenta ancora Sanna. “Vogliamo riunirci periodicamente, ognuno esporrà i propri progetti per la comunità, che poi proporremo agli amministratori. Le competenze non ci mancano e neanche la volontà”.

Proprio di recente è stata apportata una variazione al regolamento della Consulta, modificando la fascia d’età dei partecipanti. “Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale, il 27 novembre, abbiamo accolto la richiesta fatta dai giovani”, spiega la consigliera comunale delegata alle Politiche giovanili, Laura Celletti. “I presenti hanno votato favorevolmente per l’innalzamento dell’età, che passa dai 30 ai 35 anni. L’età minima resta fissa ai 15. In questo modo si dà la possibilità di ampliare il raggio d’azione dell’organo, come già fanno altre consulte del territorio, ammettendo al suo interno altri componenti che hanno superato i 30 anni ma che hanno manifestato interesse a partecipare”.

Venerdì, 11 dicembre 2020

